Levensgevaarlijk: jongeren bekogelen lesauto uit Almelo vanaf viaduct

Gevangenen De Karelskamp blij: bezoek in Almelose gevangenis weer mogelijk

16:19 ALMELO - Het is normaal gesproken het wekelijkse hoogtepunt voor de gedetineerden in de Almelose gevangenis De Karelskamp: familiebezoek. Vanwege de coronamaatregelen was dat de laatste tijd niet mogelijk. Maar daar komt dinsdag verandering in. Gevangenen mogen hun vrouwen en kinderen weer in levende lijve ontmoeten. „Ze zijn er heel blij mee”, zegt Ton Golstein, directeur van De Karelskamp.