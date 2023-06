Levensgevaarlijke kruising in hartje Marle eindelijk aangepakt: ‘Het werd echt een keer tijd’

NEO-trai­ner Steggink: ‘Reis naar Mallorca om ons mentaal op te laden voor zondag’

Feesten op Mallorca (wat al gepland was) of strijden om de extra beschikbare plek in de vierde divisie? Voor die vraag stonden de spelers van NEO, nadat ze zondag de nacompetitiefinale verloren van Best Vooruit. „Met een kleine aanpassing doen we het allebei.”