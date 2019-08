Lijk gevonden in water in Almelo

video Van Burundi tot Thailand: ‘Witneus’ uit Almelo helpt kansarme jongeren op weg

11:58 ALMELO - Peter van Meerten wil graag iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. Dat doet hij via de teamsport voetbal. Nadat hij eerder jongeren in het Afrikaanse Burundi op weg heeft geholpen, gaat hij nu kinderen in zuidelijk Thailand gelukkig maken, in een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt.