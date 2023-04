LIVE | Heracles Almelo kan eredivisie ruiken: 2-0 voorsprong met nog half uur te gaan

Maanden lag hij elke dag huilend op bed: nu is FC Twen­te-spe­ler Sadilek verlost van tinnitus

FC Twente-speler Michal Sadilek is sinds anderhalve maand verlost van de ruis in zijn hoofd. Na allerlei onderzoeken vond hij de oplossing dicht bij huis, in de Tinnitus Academie in Boekelo.