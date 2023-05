Lokaal eigendom is een harde voorwaarde voor komst windturbines in gemeente Tubbergen

Het is één van de voorwaarden die de gemeenteraad aan de komst van windturbines heeft verbonden. Andere voorwaarden die de raad unaniem of in meerderheid opgaf in de dinsdagavond gehouden extra gemeenteraadsvergadering zijn onder meer: sta clusters toe van minimaal twee in plaats van drie windturbines om zo het aantal potentiële locaties voor turbines te vergroten; stel een nieuwe maximale geluidsnorm vast voor de nachtelijke uren en zorg dat de geluidsnormen worden aangescherpt als er windturbines zijn ontwikkeld die minder geluid maken dan nu het geval is.