Lokmeisjes voor de rechter: ‘Er wordt veel gemarteld in Almelo’

Update Uitslaande schuur­brand bij Borner­broek onder controle

9 juni BORNERBROEK - De uitslaande brand die woensdag begin van de middag uitbrak in een schuur bij een gebouw aan het Boekerveld, is onder controle. Een groot deel van de schuur in het buitengebied tussen Bornerbroek en Almelo is verwoest. De brandweer is druk met nablussen.