Lola Pani opent winkel in centrum van Almelo: 'Een steentje in de rug'

De Gravenrui­ters vergalop­peert zich aan grondruil met gemeente Almelo, bouw nieuwe manege op losse schroeven: ‘Een enorme tegenval­ler’

De nieuwe accommodatie van De Gravenruiters had klaar moeten zijn, maar de bouw op het vorig jaar geprepareerde terrein aan de Plesmanweg in Almelo is nog niet begonnen. Wat is er aan de hand? En komt het nog goed? Er hangt een donkere wolk boven het hippisch complex voor mindervaliden. De gemeente is om hulp gevraagd.