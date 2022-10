Loslopende hond overleden bij aanrijding op A1 bij Bornerbroek

Almelose tandartsen strijden om titel beste praktijk van Nederland, met hulp van Herman Finkers

ALMELO - Herman Finkers is zelfs in stelling gebracht. De Almelose cabaretier vertelt in het promotiefilmpje van mondzorgcentrum Wiranto & Go hoe belangrijk gebitsverzorging voor de algehele gezondheid is. De video over de moderne praktijk aan de Zeearend is een ondersteuning in de strijd om deze maand te worden uitgeroepen tot beste tandartsenpraktijk van Nederland. De finale is bereikt.

