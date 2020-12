Lucia (24) kraakte standplaats in Almelo en is nu de koning te rijk in haar eigen woonwagen

Vrolijke verhalen van een tropenarts in Almelo: ‘Iets met een lach of een traan kan juist fijn zijn’

9:21 Tijdens de eerste coronapiek sprong tropenarts Rosa Roemers bij in ZGT in Almelo. Daarvoor werkte ze als tropenarts in opleiding op de verloskamers. Ze werd er geïnspireerd tot het schrijven van verhaaltjes* over nieuw Twents leven in dit donkere voorbije jaar.