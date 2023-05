Ludo en Lisa waren het wachten op de regiotaxi in Almelo zat: ‘Met onze bus nu zo vrij als een vogel’

Hoe haalbaar zijn de plannen voor een horecap­lein in Tubbergen? ‘Zoiets ontstaat en groeit‚ dat creëer je niet even’

Er zijn grootse plannen voor een horecaplein in het centrum van Tubbergen. Maar hoe haalbaar is die wens van de gemeente eigenlijk? En zijn de huidige horecaondernemers er wel voor te porren? „Tubbergen is geen Oldenzaal of Enschede. Dit dorp is te klein voor een horecaplein.”