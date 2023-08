Maarten uit Vriezenveen moet zijn huis uit vanwege ‘half industrieterrein’ in de voortuin: ‘Erg overdreven’

Meisje paar minuten vast in waterat­trac­tie Waarbeek Hengelo

Een meisje zat woensdag enkele minuten vast in het schuitje van een waterattractie in familiepark De Waarbeek in Hengelo. Dat komt door de hoge waterstand in de vijver van het park. De attractie Nautic Jet in pretpark De Waarbeek haperde erdoor. ,,We moesten het waterpeil aanpassen.”