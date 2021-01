Macabere vondst; dode hond op veldje gedumpt in Almelo, politie speurt naar eigenaar

ALMELO - Op een veldje achter het GGD-terrein aan het Twentheplein in Almelo is maandagmorgen een dode hond aangetroffen; een Stafford. Een Almelose die de macabere vondst deed schakelde de Dierenambulance in. De zaak is overgedragen aan de dierenpolitie.

‘Gelukkig komt zoiets zelden voor”, ervaart coördinator Nathalie Andriese van de Dierenambulance in Twente. „Want dit wil je natuurlijk niet. Je hoopt dat zo’n melding een flauwe grap is. Maar helaas, niet was minder waar. De hond, een ongechipte knappe teef lag op een veldje, helemaal alleen”, beschrijft Andriese.

Op zoek naar eigenaar

Ze heeft er voor gekozen om trieste vondst, met vrij schokkende foto’s van de dode hond, op de Facebook-pagina van de Dierenambulance Almelo te plaatsen. „We zijn dringend op zoek naar de eigenaar van de hond. We willen weten wat er gebeurt is”, verklaart Andriese. Over de doodsoorzaak van de Stafford kan ze niets zeggen. Het dier vertoont geen verwondingen.

Zwart kleedje

Hoelang de hond op het veldje in Almelo heeft gelegen, is evenmin bekend. Op de foto’s is te zien dat het hoofd van de Stafford op een zwart kleedje is gelegd, met hondenafbeeldingen. Een deel van het lichaam ligt op blauw plastic.

De coördinator van van de Dierenambulance wil niet op voorhand de eigenaar van de hond veroordelen. „Want we kennen het verhaal niet wat hier achter zit. Misschien was het wanhoop? We hebben de zaak overgedragen aan de dierenpolitie. Die stelt een onderzoek in en trekt daarbij alle tips na.”

Afschuw en woede

‘Rust zacht lieverd’, heeft Nathalie Andriese boven het Facebookbericht gezet, met de afbeelding van een vlindertje. Honderden mensen hebben inmiddels gereageerd. Vol afschuw en woede. ‘Je hebt geen hart, als een gezinslid zo achterlaat’, merkt iemand op. En: ‘Als je niet op een hond kunt passen, neem dan geen hond!’