Man (20) raakt gewond bij steekincident in Almelo; politie zoekt getuigen

Kinderen kunnen weer veilig klauteren aan Almelose Tijhof­slaan

ALMELO - De gemeente ligt op koers met de vernieuwing en vervanging van speelvoorzieningen in alle Almelose wijken. Vrijdag vierden tientallen kinderen een uitbundig feestje aan de Tijhofslaan waar een nieuw klauter- en klimtoestel in gebruik werd genomen. Woensdag is er een soortgelijke ‘ceremonie’ aan de Meulenbeldlaan.

6 maart