Man (42) en zijn vriendin wonen in stroomhokje bij Aadorp

Niemand ter wereld is beter op de vierspan dan Marijke uit Borner­broek: ‘We moesten blijven vechten’

Vier pony’s voor een kar en een ervaren vrouw aan de teugels. Dat waren de ingrediënten waarmee Marijke Hammink uit Bornerbroek afgelopen weekeinde Wereldkampioen Vierspan voor Pony's is geworden. En dat voor de tweede keer, want twee jaar terug was ze in Frankrijk ook al de beste. Nu won ze in eigen land, in Oirschot.