Man bevredigt zich in stadspark Almelo, politie zoekt getuigen

Politie Almelo meldt op Facebook dat de man zich in de aanwezigheid van voorbijgangers aan het bevredigen was in het park aan de Hagenborgh. “Blijkbaar hebben meerdere mensen de man in het park gezien, één dame heeft ook daadwerkelijk melding gemaakt van het incident. We zouden graag met deze vrouw en andere getuigen in contact komen”, schrijft de politie.