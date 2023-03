Man rijdt in op stel bij McDonald’s in Almelo: ‘Een knokpartij en daarna achtervolgden ze elkaar’

Hans van Overbeeke over zijn zoon: ‘Doodge­scho­ten worden of overlijden aan een ziekte is een heel ander proces’

Hij is in 2011 eerder gestopt als burgemeester van Hellendoorn om zich volledig te wijden aan het verwerken van de dood van zijn zoon Carsten. Nacht na nacht na nacht is Hans van Overbeeke daartoe afgedaald in zijn ziel. „Ik was zoekend naar mezelf.”