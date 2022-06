Man vastgehouden en mishandeld in woning in Almelo, drie personen gearresteerd: ‘Dat was heavy, ja’

ALMELO - Twee mannen en een vrouw zijn zaterdag aangehouden in Almelo, op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. Ze zouden in een woning een 37-jarige man tegen zijn wil hebben vastgehouden en mishandeld. Het huis is verzegeld, het drietal zit voorlopig vast. „We hebben al jaren het vermoeden dat er hier iets niet lekker zit.”

De deur van de woning is door de politie verzegeld. Niemand is er op dit moment welkom. Nog geen 24 uur eerder viel een arrestatieteam hier, in deze tussenwoning aan De Merel in Almelo, met groot vertoon van macht binnen. Buren zagen hoe zaterdagmiddag rond vijf uur met een stormram de achterpoort werd ingebeukt, door mannen in kogelwerende vesten. ‘Politie. Dit is een inval! Liggen!’, klonk er in het steegje, achter de woningen.

Nog geen paar minuten later kwamen de bewoners - een man en een vrouw - en nog een derde man met de handen achter hun rug naar buiten. Geknield tegen het tuinhek en de garagedeur, werden ze gefouilleerd en vervolgens afgevoerd. De een zonder T-shirt, de vrouw op blote voeten, ineens wemelde het overal van de agenten. „Dat was heavy om te zien”, zegt een buurman.

Mishandeling

De inval had alles te maken met een melding, die de politie eerder die dag kreeg van een 37-jarige man uit Almelo. Hij zou in het huis zijn vastgehouden door het drietal, en mishandeld. Hoe het slachtoffer kon ontkomen, wilde een politiewoordvoerder zondagmiddag niet zeggen. De 37-jarige is in het ziekenhuis aan zijn verwoningen behandeld.

De zaak is volop in onderzoek, laat de politie weten. Na de arrestaties zijn agenten in de woning zeker drie uur bezig geweest, weten buren. Zelfs de containers achter het huis werden doorzocht. Waar precies naar gezocht werd, is niet bekend.

Volgens omwonenden waren er eerder in de week al agenten aan het adres geweest. Dat zou verband houden met een inbraak. Of het een met het ander te maken heeft, wilde de politie zondagmiddag niet zeggen.

Volledig scherm Het arrestatieteam van de politie viel zaterdagmiddag een woning in Almelo binnen. Twee mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident. © eigen foto

Zonnen op het dak

„We hebben al jaren het vermoeden dat er hier iets niet lekker zit”, zegt een buurman. Dagelijks stoppen er auto’s, met Poolse kentekens, in het steegje achter het huis. Ze blokkeren de uitrit van anderen, die er hun carport hebben. Dat is geregeld gemeld, er zijn ook wel wat boetes uitgedeeld, maar de volgende keer ging het weer net zo.

Vaak blijven die passanten niet lang. Ze bellen wat, vanuit de auto, gaan dan de woning van het stel naar binnen, om nog geen half uurtje later weer te vertrekken. Wat het bezoek precies komt doen? Het gonst van de geruchten, maar er is niemand die het echt weet.

Contact met het stel is er nauwelijks, het ietwat opmerkelijke gedrag is sommigen een doorn in het oog. „De vrouw legt bij mooi weer geregeld een matras op het platte dak, dan ligt ze daar te zonnen, in alleen een string”, zegt een buurman. Hij moet er wat om lachen. „Dat doe je toch niet?”

Het stel en de 41-jarige man uit Almelo zitten vast, in het arrestantencomplex in Borne. Ze worden alle drie verdacht van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident.