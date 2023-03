Manderveen heeft geen behoefte aan sociale huurwoningen, wel aan koophuizen voor starters en senioren

Dertig van de 640 aan de gemeente Tubbergen toegewezen woningen voor de komende tien jaar, zijn bestemd voor Manderveen. Dat aantal wordt niet in één keer gebouwd. Toch staan in het dorp al enkele bouwplannen op stapel, waar onder zeven nieuwe huizen op de locatie waar nu nog kinderen naar school gaan.

Basisschool De Zeven Mijlen aan de Fundatiestraat gaat tegen de vlakte. Het gebouw voldoet niet meer aan de huisvestingseisen, het is afgeschreven. De leerkrachten en de 45 leerlingen verhuizen naar verwachting komende zomer naar de ‘Huiskamer van Manderveen’, het deels gloednieuwe en deels gerenoveerde kulturhus. Het gebouw krijgt een multifunctionele invulling, van clubhuis van de voetbalvereniging tot basisschool en van kinderopvang tot residentie van carnavalsvereniging De Venfluiters.

Ruimte voor nieuwbouw

Die ingreep geeft Manderveen letterlijk ruimte voor nieuwbouw. Wat de locatie van de basisschool betreft, is er plek ingeruimd voor zeven woningen in een groene omgeving, inclusief voorzieningen om problemen met water te voorkomen. Het betekent dat het bestemmingsplan wel moet worden aangepast. Het concept plan komt nog zes weken ter inzage te liggen, maar naar verwachting gaat de gemeenteraad zonder meer akkoord. Met name omdat er voldoende vraag is naar nieuwe huizen in het dorp Manderveen.

Inschatting

Het plan omvat zes twee-onder-één-kap woningen en één vrijstaande woning voor de doelgroepen starters en ouderen. Overigens wordt de inschatting gemaakt dat senioren vaker gaan kiezen voor een verhuizing naar een dorp met meer voorzieningen. Ook opvallend: in Manderveen worden geen sociale huurwoningen gebouwd, dat hebben gemeente en woningstichting met elkaar afgesproken.

Dat komt volgens directeur-bestuurder Hanneke de Rijter van de woningstichting Tubbergen omdat er verhoudingsgewijs amper vraag is naar (sociale)huurwoningen in Manderveen. In het dorp heeft de woningstichting vier huurwoningen.

De overige bouwplannen betreffen acht grondgebonden huizen voor doorstromers en senioren die in bestaande plannen zijn opgenomen en tien woningen in een bouwplan dat momenteel in voorbereiding is. Het gaat bij dat laatstgenoemde plan om vier rijwoningen, vier twee-onder-één-kap woningen en twee vrijstaande huizen.