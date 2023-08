Manouk uit Almelo overnacht met miljoen jongeren in het park voor glimp van de paus: ‘Ik bloei helemaal op’

Stukadoor grijpt klant bij keel na ruzie over rekening: ‘Ik kreeg geen lucht’

Een 43-jarige stukadoor uit Hengelo hangt 80 uur onbetaald werk boven het hoofd. Dat oordeelt de rechtbank in Almelo. De Hengeloër kneep de keel van een klant dicht na ruzie over de rekening. Verzachtende omstandigheid: daarna reed het slachtoffer meermalen op de bouwvakker in.