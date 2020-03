Marinus (73) heeft illegale hobby: drank verkopen aan de hele buurt (net als tampons en wc-papier)

ROC-studenten belonen gastvrije onderne­mers Almelose binnenstad

4 maart ALMELO - De Almelose Opticien en Audicien Zie, Hoor & Leef is woensdagavond uitgeroepen tot de meest gastvrije onderneming in de Almelose binnenstad. De prijs werd uitgereikt in het Stadscafé Almelo, een jaarlijkse thema-avond in het ROC van Twente.