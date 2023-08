Marloes en Bram herstellen verwaarloosde schuur tot historische parel

Hengelo demoni­seert in villagate en slachtof­fer demoni­seert minstens zo hard terug

Ze zijn gedemoniseerd, vinden ze. Maar wie is dat niet tegenwoordig? Trouwens, wat u niet wilt wat u geschiedt... Dat de Beerninks in Hengelo niet altijd het begrip ontvingen dat ze verdienden en dat ‘villagate’ snel opgelost moet worden, is in elk geval duidelijk. Tijd om er een streep door te zetten.