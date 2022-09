Marokkaanse Duitser is creatieve brein van nieuwe Heracles: ‘Het draait er om hoe sterk je tussen je oren bent’

Vlak voor oordeel rechter komt ook Bomenstich­ting in ’t geweer tegen megakap 120 moerasei­ken in Almelo: ‘Poepende vogels is geen argument’

ALMELO - Om te redden wat er te redden valt, zijn tegenstanders van de massale kap van moeraseiken in de Almelose wijk Windmolenbroek naar de rechter gestapt. Op de valreep werpt zich nu ook de landelijke Bomenstichting in de strijd. Met een duidelijke conclusie. „Er is geen noodzaak om deze gezonde bomen te kappen.”

