Matchwinnaar Anas Ouahim over zege Heracles: ‘Als het voetballend niet lukt, moet je terug naar de basis: keihard werken’

Leeg was-ie. Negentig minuten was Anas Ouahim voorop gegaan in de strijd tegen MVV. Heracles boekte in Maastricht een belangrijke 2-0 overwinning , de Duitse middenvelder scoorde ook nog eens de beide goals. „We hebben als team gewonnen. Met z’n allen.”