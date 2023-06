Máxima maakt indruk bij opening Qredits in Almelo: ‘Alle mooie dingen over haar kloppen’

Ontdekt op Google Genieten van de rust in de groene oase van B&B Mooi Borne

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo houden Manfred en Mirjam Skoreng aan de Grotestraat 150 bed & breakfast Mooi Borne. Een atelier is er ook. „Het werd een beetje stil in huis.”