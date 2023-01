Medewerkster van Theaterhotel onwel door lekkende koelkast

in memoriam Bekende Hengelose ondernemer Hein Knoef (1964-2023) overleden: ‘Hij was gedreven in vele opzichten’

HENGELO - Hein Knoef was een ondernemer in hart en nieren en gedreven in vele opzichten, aldus zijn vrouw Patricia en hun twee kinderen. ‘Iemand met belangstelling voor veel facetten van het maatschappelijk leven. Hij genoot volop van de natuur, was sportief en oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van de mensen om hem heen.’ Op 4 januari overleed hij plotseling, 58 jaar oud.

6 januari