Meer dan achthonderd scholieren in Almelo wachten op uitslag eindexamen

Ontdekt op Google Bij deze zaak in Borne gaat 'first clas­s'-kle­ding voor een tweede ronde de winkel in

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Grotestraat 102 in Borne Essie First Class Second Hand. Hier verkoopt Esther van Roermund tweedehandskleding voor vrouwen.