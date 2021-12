Mees (12) redt sperwer van verdrinkingsdood: ‘Ik ben in mijn onderbroek en hemd het water ingegaan’

Op de terugweg van school naar huis, hoort Mees een vreemd geluid in de beek. ,,Ik dacht eerst dat er een vis spartelde, maar toen ik dichterbij kwam zag ik een vogel vastzitten in het water.” Hij bedenkt zich geen moment en gaat het dier achterna. ,,Ik heb mijn jas, schoenen, shirt en broek uitgetrokken en ben in mijn onderbroek en hemd het water ingegaan. Het was heel koud.” Met het diertje in zijn handen gaat hij terug naar de kant. ,,Ik heb mijn drinkbeker en broodtrommel in een ander vak gedaan, zodat de vogel in mijn tas kon en ben naar huis gefietst.”