Meisje (16) uit Almelo al zes dagen vermist

Waarom Twentse chauffeurs nog gewoon op Italië rijden

15:45 ALMELO - Ze zagen de snelwegen in en om Italië de afgelopen weken leger en leger worden, tot er - op een enkele collega-chauffeur na - nauwelijks nog verkeer over was. In die verlaten wereld rijden de vrachtwagens van Bolk naar Bergamo en Brescia. „Als iedereen op de kont gaat zitten, komt het niet goed.”