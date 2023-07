Meriam verhuisde voor de liefde naar Almelo: 'Alsof we elkaar al jaren kenden'

in memoriam Twentse wandelko­ning Hans van Paridon (1946-2023) maakte van wandelen zijn beroep

Wat Truus Wijnen nu is, was Hans van Paridon (76) dertig jaar geleden. Met zijn boeken, verhalen en populaire wandelroutes in de krant en Twentse natuurwandelingen kreeg hij grote groepen aan de wandel. Donderdag overleed hij in zijn woonplaats Hengelo.