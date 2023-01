Met een knisperende cilinder uit Almelo hebben een half miljoen huishoudens een jaar stroom

Borne heeft geluk: daar kunnen ze voorlopig nog ‘gewoon’ de kerstbomen op de brandsta­pel kwijt

BORNE - Het is weer kerstbomen jagen dezer dagen voor de jeugd in de Stroom Esch, in Borne. Zaterdag kunnen bomen vanaf 13.00 uur worden ingeleverd aan de Weerselosestraat, ter hoogte van de Pinksterbloem. Om 17.00 uur gaat de vlam in de naar schatting zevenhonderd bomen. Vijf vragen aan coördinator Mike van Dorp.

5 januari