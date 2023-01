‘Met pijn in mijn hart draag ik het stokje over’: dirigent Herman uit Ootmarsum neemt na 30 jaar afscheid van zijn koor

Het verdrieti­ge verhaal achter de kleine brand bij Aisha (25) uit Enschede: ‘Ik dacht dat ik verzekerd was’

ENSCHEDE - Aisha Ahmed (25) staat in de woonkamer van haar huurappartement in Enschede en kijkt om zich heen. De tv is kapot, de gordijnrail ligt afgebroken op de bank. Met de rug van haar hand veegt de jonge moeder een traan weg. Over een kleine brand, met grote consequenties. „Waar moet ik beginnen?”

4 januari