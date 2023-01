Met schop en kruiwagen gegraven Twentekanaal in de schijnwerpers

WIERDEN - Het Twentekanaal is al sinds 1938 de verbindende schakel tussen Enschede en het landelijke netwerk van rivieren en kanalen. Gegraven met de schop en kruiwagen. In Wierden is een expositie ingericht over de geschiedenis van het kanaal.

De tentoonstelling bij de Historische Kring Wederden laat de ontstaansgeschiedenis van het Twentekanaal zien. Het eerste plan voor een kanaal naar Twente stamt al uit het midden van de 19e eeuw, maar pas een kwart eeuw later werd een begin gemaakt met de aanleg er van. In 1930 om precies te zijn. Namens Rijkswaterstaat was dr.ir. L.R. Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg.

Ruwe katoen

Het grootste deel van het kanaal werd gegraven door werklozen, als werkverschaffingsproject in crisistijd. Dat moesten zij doen met schop en kruiwagen. Geen wonder dat het werk pas acht jaar later klaar was. Toen kon de ruwe katoen die nodig was voor de Twentse textielindustrie over het kanaal worden aangevoerd. Ook de aanvoer van steenkool uit de mijnen in Limburg ging vanaf dat moment over het water.

Zwembad het Wendelgoor

In 1953 kwam de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo-De Haandrik aangesloten waren op het Twentekanaal. Er is niet alleen de geschiedenis en huidige belang van het Twentekanaal te zien maar ook het ontstaan van de Jachthaven, zwembad het Wendelgoor en ook de roeivereniging Amycus, duikvereniging Aragoste, en rugbyclub The Big Bulls.

Opening

De expositie ‘Het Twentekanaal’ wordt zaterdag 14 januari om 11.30 uur geopend in de Van Buuren Stee aan de Appelhofdwarsstraat 2 in Wierden. Bezoekers kunnen er tot en met 15 april terecht. Openingstijden: wo, do & vr: 14.00-17.00 & za: 13.00-16.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.