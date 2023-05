Met wijde pijpen scheuren op de Zündapp en doorzakken bij De Saloon: Terug in de tijd bij het Huis van Katoen

Stoeprandje, een beetje klik-klakken, Abba op je walkman en in het weekend zuipen bij De Saloon. Het leven was zo eenvoudig toen. En dan gaat het over de jaren zeventig en tachtig. Toen je nog het Almelose centrum in kon rijden op je Zündapp en het behang oranje was. In het Huis van Katoen en Nu is tot het einde van de zomer een tentoonstelling over die tijd.