Mevrouw Van der Worp (71) krijgt eindelijk een duurzaam huis: ‘Hopelijk heb ik straks geen koude voeten meer’

Busstation centrum Almelo voor 2 miljoen op de schop: minder haltes, klinkers eruit voor bomen en groen

ALMELO - Drie in plaats van zes haltes, met een rij bomen, een nieuw pleintje en een groen hart. Waar plek is voor het bevrijdingsmonument én een fontein. Het busstation in hartje Almelo ondergaat een ware metamorfose.

16 maart