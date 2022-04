Mijmeren om de goals van Everton bij de aftrap van Football Memories Heracles

Almelo worstelt zich door tientallen garage­boxen, maar vindt niet veel gekkigheid: ‘Gebruikers laten dat nu wel uit hun hoofd’

ALMELO - 15 kilo illegaal vuurwerk, 2 nepvuurwapens, 3 keer pepperspray en 3 maal lachgas. Daar kwamen de gemeente Almelo en de politie mee thuis na een check van 85 garageboxen in de stad. Dat resultaat lijkt karig, maar volgens burgemeester Arjen Gerritsen gaat het niet per se om de vangst. „Dat we weinig vinden, is juist goed. Dan houden gebruikers zich kennelijk aan de regels.”

