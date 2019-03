Minister De Jonge zet zich persoonlijk in voor ZGT-patiënt

Nieuwe veroorde­ling voor Almelose meesterop­licht­ster Truus W.

26 maart LEEUWARDEN/ALMELO - De 47-jarige Truus W. uit Almelo is door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot zes maanden cel wegens oplichting en diefstal. De vrouw heeft in de zomer van 2016 geld gestolen van een stel uit het Friese Burgum. Verder heeft ze in dezelfde periode – tot twee keer toe – een instantie voor financiële noodhulp en een elektronicawinkel in Heerenveen opgelicht.