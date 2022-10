Modewinkel Cotton Club komt naar Almelo

nieuwsupdate Ener­gie-ellende, een overval maar gelukkig ook een knipoog uit het Nieuwstraat­kwar­tier

NIEUWSUPDATE ALMELO - In een achtbaan van emoties dendert Almelo door oktober heen. Er is gekkigheid, lol en volksvermaak in het Nieuwstraatkwartier. De schooljeugd heeft plezier in de kinderboekenweek. Canisius en Noordik vieren hun 100ste verjaardag. Maar ook de verhalen over narigheid, armoede, drukte bij de voedselbank en onbetaalbare energienota’s nemen toe. En er is schrik en ergernis door criminaliteit. Van diefstal van fietsaccu’s tot een overval op Albert Heijn met alle nare gevolgen voor het personeel. Het was een week van mixed feelings.

7:00