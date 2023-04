Modewinkel in Grotestraat Almelo gaat dicht en heeft nu uitverkoop

De smaak van vrijheid proeven? Vier dan de bevrijding in Borne

Hoe smaakt de vrijheid? Wie dat wil weten, moet vrijdag 5 mei in ontmoetingscentrum Stefanshof een kommetje soep komen eten. Het is een van de nieuwe onderdelen van twee dagen herdenken en gedenken in Borne. Met, als tegenwicht voor twee minuten stilte, een toast op de vrijheid.