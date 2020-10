Moeder doodgereden Chiel (16) uit Almelo: ‘Dit is een heel slechte film’

ARNHEM – Als hij niet zo hard had gereden, was Chiel Meesters nog in leven. Als hij niet in hoger beroep was gegaan tegen de drie maanden cel en twee jaar rijontzegging die de rechtbank hem oplegde, hadden de ouders van Chiel bijna vier jaar na dato misschien de draad van hun leven weer enigszins kunnen oppakken.