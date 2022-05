Mogelijk cruciale informatie verloren gegaan uit telefoon van slachtoffer in moordzaak Schelfhorstpark

Specialisten van het NFI zijn er niet in geslaagd de telefoon of delen van het toestel van slachtoffer Lucas te openen. Na de gewelddadige dood van de Almeloër vonden duikers het toestel in de vijver van het Schelfhorstpark. Mogelijk is daardoor cruciale informatie die meer duidelijkheid zou kunnen geven over de aanleiding van de steekpartij, verloren gegaan.