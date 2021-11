Mogelijk verband tussen corona en doodgeboortes: onrust onder zwangeren in Twente

Schilderen als familie­kwaal: boek en expositie over de Haanstra’s, pioniers van de moderne kunst in Twente

ALMELO - Vier kunstenaars bracht de familie Haanstra voort. Bert, de cineast en filmregisseur, was de bekendste, maar ook zijn vader en twee broers leden aan wat ‘de familiekwaal’ werd genoemd. Nu, na twee jaar voorbereiding, hangen de schilderijen van de vier Haanstra’s bij elkaar in Almelo en verschijnt er een boek over hun werk. Familiegeschiedenis in verf.

