Moluks festival Pasar Maluku keert terug in Wierden: ‘We zijn blij dat het eindelijk weer doorgaat’

De Pasar Maluku, Indonesisch voor ‘Molukse markt’, is een markt die door de Molukse gemeenschap in Wierden wordt georganiseerd. „We hebben Pasar Maluku in 2019 voor het laatst gehouden, het heeft stilgelegen vanwege corona. Vorig jaar twijfelden we heel erg of het door kon gaan of niet. Er was nog wat onduidelijkheid rondom de maatregelen, waardoor we hebben besloten het niet te doen”, vertelt Gita Siahaya.

De Wierdense zat in 2019 ook in de organisatie, maar voor Joni Patty is het dit jaar de eerste keer. „Ik werd afgelopen december benaderd of ik mee wilde helpen bij de voorbereidingen, omdat ik zelf ook een marktkraam heb en dus ervaren ben op dat gebied. Ik heb een vergadering bijgewoond en was meteen enthousiast”, zegt ze.

Loempia’s en saté

Eten en drinken mogen natuurlijk niet ontbreken op de markt. „Loempia’s, saté en andere Molukse hapjes zijn volop te krijgen. Alles wat we verkopen, heeft een link met de Molukse of Aziatische cultuur”, vertelt Patty. Er is ook Molukse muziek. „We willen meer dan alleen Molukse bandjes. Misschien kunnen we wel een dj regelen, om het afwisselend te houden”, legt ze uit.

Het komt de organisatie goed uit dat de markt tegelijk met de Wiezo is. „Daar komt een vaste groep bezoekers op af, mensen uit Wierden en omgeving. Pasar Maluku is inmiddels bekend onder die bezoekers. We hoorden dat mensen ons vorig jaar misten. Dat doet ons goed. Jong en oud; iedereen kan er genieten. Onze markt is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de cultuur, daarom zijn we zo blij dat het weer door kan gaan.”

Vrijwilligers

De markt wordt jaarlijks draaiende gehouden door een groep vrijwilligers. „We waarderen deze vrijwilligers heel erg, want zonder hen zouden we het niet kunnen doen. De vrijwilligers zijn mensen vanuit onze gemeenschap, maar ook van daarbuiten. Het blijft ons verbazen dat er altijd zoveel mensen voor ons klaarstaan. We hopen dat dat dit jaar weer zo is”, vertelt Gita Siahaya.

De opbrengst van Pasar Maluku gaat naar de kerk van de Molukse gemeenschap. Siahaya: „De kerk is voor ons een fijne plek binnen de gemeenschap waar we samen komen. We willen dat dat zo blijft. Door de markt te houden, kunnen we hieraan bijdragen.”