Monique van Saane stopt per direct als wethouder van Almelo: ‘Werk vraagt meer dan wat ik kan bieden’

ALMELO - Monique van Saane (D66) stopt per direct als wethouder van de gemeente Almelo. Daarover heeft ze het college en de leden van de Almelose gemeenteraad woensdagmiddag geïnformeerd. In haar ontslagbrief meldt ze dat het wethouderschap meer van haar vraagt dan ze had verwacht en wat ze kan bieden.

De vertrekkend wethouder werd in juni 2022 geïnstalleerd. Van Saane stortte zich op de portefeuilles jeugdzorg, klimaat, duurzaamheid en kunst en cultuur.

„De dynamiek en zwaarte van het vak heb ik afgelopen maanden in de praktijk mogen ervaren”, reageert ze. „Het wethouderschap vraagt meer van me dan ik bij de start van het college heb verondersteld en is anders dan wat ik kan bieden. Om die reden heb ik voor mezelf de afweging gemaakt per direct te stoppen als wethouder.”

Van Saane geeft aan dat ‘de jas’ niet lekker past. „Het is erin geslopen de afgelopen tijd. Ik heb het voor mijn gevoel ook niet onderschat of overschat. Gedurende afgelopen tijd ben ik er achter gekomen dat ik niet de aangewezen persoon ben.”

Theaterhotel

De wethouder hield zich de laatste weken ook bezig met de perikelen rond het Theaterhotel. Dat moet dringend gerenoveerd worden, maar daarover is veel discussie tussen de gemeente Almelo en de directie van het theater. Almelo wil best betalen, maar de gemeente wil dan ook een vinger in de pap. Daar zit het Theaterhotel niet op te wachten. De gesprekken daarover worden binnenkort weer hervat.

Of de kwestie te maken heeft met het besluit op te stoppen? „Nee, Er was niet per se één moment waarop ik wist dat ik zou stoppen”, zegt Van Saane. „Ik kijk vooral terug op heel veel gave dingen die ik heb mogen doen. Heel veel mooie mensen die ik heb ontmoet.”

Waardering

„Het is geen gemakkelijk besluit dat Monique genomen heeft”, reageert burgemeester Arjen Gerritsen op het vertrek van Van Saane. „Dat verdient waardering en respect. We zijn Monique erkentelijk voor haar inzet voor Almelo en zullen haar collegialiteit in ons team missen.”