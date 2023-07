Monsterscore blijft uit in eerste oefenduel van Heracles: ‘Ben vooral blij dat ik zo de kleedkamer in mag’

Vrachtwa­gen schampt ijsvogel, trots opperhoofd van keramisch trio is punt van staart kwijt

Ze zijn inmiddels al drie jaar vaste bewoners van de Almelose binnenstad. De drie trotse ijsvogels zijn volledig geïntegreerd in het stadsbeeld en worden dagelijks gekoesterd en gefotografeerd door passanten. Maar het kleurrijke, keramische trio is kwetsbaar. Voor de tweede keer is een van de vogels gewond geraakt.