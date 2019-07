Morrenhof-Jansen uit Dalfsen neemt failliet installatiebedrijf uit Almelo over

De Almelose Zaak Slapen in een koffiebran­de­rij? In Almelo kan het

12:00 ALMELO - Even een paar maanden niets, dat was het plan van Gijs Ligtenberg toen hij in 2013 terugkwam in Almelo na een tijdlang werken in het buitenland. Het liep anders. Zijn moeder overleed onverwachts en hij en zijn vriendin Penny Hope namen haar bed and breakfast over. Zij had al ervaring, haar familie runde een B&B in Engeland. Hij werd in het diepe gegooid, maar leerde snel.