Muurschildering omgekeerde vlag bij stadhuis Almelo gaat maandag weg

Een groep kunstenaars heeft de muur in samenwerking met PVCC en de actiegroep Police For Freedom vrijdag beschilderd. Dat zorgde voor gemengde reacties in Almelo. Er was veel steun van passanten en publiek maar de gemeente was niet gelukkig met het blauw-wit-rode statement op het voorterrein van het stadhuis.

Uiting past niet bij overheidsgebouw

De graffitimuur aan de oever van de waterboulevard is volgens de gemeente bedoeld voor kunstuitingen en niet voor protestboodschappen. „De omgekeerde vlag op deze muur voor het stadhuis kunnen we niet gedogen. Die past niet bij een overheidsgebouw als het stadhuis”, benadrukt een gemeentewoordvoerder nog eens na het gesprek. „Bovendien hebben we als overheid ook rekening te houden met mensen die zich storen aan deze omgekeerde vlag en het buitengewoon onprettig vinden”.

PVCC heeft in het gesprek aangegeven geen initiatiefnemer, eigenaar dan wel verbinder te zijn van de actie. De organisatie voelt zich dus ook niet geroepen het kunstwerk weg te halen of onzichtbaar te maken. Het is een burgerinitiatief, ontstaan vanuit enkele kunstenaars.

Wendy Leerkotte bij de beschildering die nog tot maandag gaat verdwijnen.

Bedrijfsaccountant Wendy Leerkotte van PVCC liet zich dinsdag vergezellen van juriste Patricia Pol. Zij verklaarde na afloop van het gesprek met Van Saane niet gelukkig te zijn met de uitkomst: „Het is een prachtig kunstwerk, aangebracht op een vrije graffitimuur waar kunst mag worden geuit. Dit is kunst. Bizar dat het nu weg moet.”

Sympathisanten voor stadhuis

Leerkotte: „Veel burgers zijn hier niet blij mee. Waarom mag het ene kunstwerk wel bestaan en het andere niet. De gemeente gaat ons dicteren wat kunst is.” Bij het stadhuis verzamelden zich dinsdag aan het einde van de middag, toen het gesprek gaande was, een kleine groep sympathisanten van de schilderactie.

De gemeente wilde dinsdag de beschildering niet meteen om zeep helpen. „We willen recht doen aan zowel deze actie als aan de inwoners die zich storen aan de omgekeerde vlag. Als gemeente gaan we ervoor zorgen dat de wand per 1 augustus een ander aanzien krijgt”.

Wendy Leerkotte met haar juriste Patricia Pol arriveren bij het stadhuis voor een gesprek met wethouder Monique van Saane.