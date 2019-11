Muziek-bv van zanger Thomas Berge failliet verklaard

Snoeiafval in bladkorf, dus gemeente Almelo haalt korf weg

14:21 ALMELO - Niet alle Almeloërs lijken even goed te beseffen waar een bladkorf voor bedoeld is. In de korf aan de Ledeboerlaan is namelijk een lading snoeiafval aangetroffen. De gemeente Almelo heeft de bladkorf verwijderd.