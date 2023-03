Mysterie opgelost: wie plakt in Almelo de verkiezingsposters op de borden?

indebuurt.nlWe mogen bijna weer naar de stembus. Op 15 maart 2023 kun je stemmen voor de provinciale staten en voor het waterschap. Op diverse plekken in de stad kun je borden tegenkomen met posters van bijna alle partijen. Wie plakt die verkiezingsposters op de borden? Dat lees je hier.

In sommige gemeenten mogen politieke partijen zelf aan de slag. Daar staan grote lege borden waar de partijen hun eigen posters op kunnen plakken. De aanhangers van de politieke partijen gaan op pad met een stapel posters en een emmer behangplaksel en maken een tocht langs alle verkiezingsborden.

Posters over elkaar heen

Die werkwijze heeft voor- en nadelen. De gemeente heeft er weinig werk aan, want de politieke partijen doen al het werk. Maar het gebeurt wel dat posters over elkaar worden geplakt, dat de ene partij alle posters van een andere partij ‘wegplakt’. De gemeente Almelo wil geen plakoorlog en doet het anders.

Volledig scherm Borden worden beplakt met verkiezingsposters. © gemeente Almelo

In Almelo gaat het anders

In Almelo doen medewerkers van Stadsbeheer het plakwerk. De politieke partijen leveren hun posters aan bij de gemeente. Alle posters zijn in hetzelfde formaat. De aanplakborden in de gemeente zijn opgehaald, schoongemaakt en beplakt met de aangeleverde posters.

Op de borden zit soms lege ruimte tussen de posters. Dat is bewust gedaan. “Niet alle partijen hebben een poster aangeleverd, dus niet alle partijen staan er op”, laat Marjolein Huisman van de gemeente Almelo weten. In Almelo staan op 23 plekken borden met verkiezingsposters, vooral langs veelgebruikte wegen.

Digitale verkiezingsborden

Almelo plakt dus nog ouderwets posters op borden. Sommige gemeenten in het land werken met digitale verkiezingsborden, bijvoorbeeld Enschede. Partijen leveren dan hun poster digitaal aan, die vervolgens worden samengevoegd op het digitale bord. Zover is het in Almelo nog niet, hier blijft het bij plakken.

