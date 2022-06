N36 krijgt over hele traject middengeleiders, inhalen wordt onmogelijk

Valse afspraak­jes via Grindr en dan het mes op de keel, Reinier L. (22) uit Almelo veroor­deeld tot 24 maanden cel voor afpersing

De 22-jarige Reinier L. uit Almelo is veroordeeld voor meerdere diefstallen met geweld. Via datingsites sprak hij met mannen af op afgelegen parkeerplaatsen en zette hen daar het mes op de keel. De rechtbank in Almelo veroordeelt de man tot een celstraf van 24 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.

20 juni