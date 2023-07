Naakte man rent achter vrouwen aan in Wierden: ‘We hoorden keihard geschreeuw’

Reizigers­club wil treintra­ject Almelo-Mariënberg behouden, maar ziet gedroomde elektrifi­ca­tie in gevaar komen: ‘Onbetrouw­ba­re overheid’

Nog altijd pruttelen er oude dieseltreinen op het spoor tussen Mariënberg en Almelo. Nu het gevallen kabinet in tegenstelling tot eerder aangeeft alleen voor onderhoud geld over te hebben, komt de aanschaf van elektrische treinen voor rekening van de provincie Overijssel. Die is positief, maar gaat niet over één nacht ijs. ,,Een stevige oplossing is nodig.”